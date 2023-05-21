Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный бывшему Госсекретарю США Генри Киссинджеру

Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена американскому государственному деятелю, дипломату и эксперту в области международных отношений, бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру.

Day.Az представляет вниманию полную видеозапись передачи.