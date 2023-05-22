В Нью-Йорке поднят флаг Азербайджана.

Об этом говорится в публикации Постоянное представительство Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН), размещенной на странице в Twitter, передает Day.Az.

"В настоящее время в Нью-Йорке проходит церемония поднятия азербайджанского флага с участием заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова", - говорится в публикации.