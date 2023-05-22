https://news.day.az/politics/1566354.html В Нью-Йорке поднят флаг Азербайджана - ФОТО
В Нью-Йорке поднят флаг Азербайджана - ФОТО
В Нью-Йорке поднят флаг Азербайджана.
Об этом говорится в публикации Постоянное представительство Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН), размещенной на странице в Twitter, передает Day.Az.
"В настоящее время в Нью-Йорке проходит церемония поднятия азербайджанского флага с участием заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре