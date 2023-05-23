Минобороны Азербайджана опровергло армянский фейк

Распространенная армянской стороной информация о якобы имевшем место 23 мая обстреле подразделениями азербайджанской армии из разнокалиберного стрелкового оружия подразделений вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района не соответствует действительности, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении минобороны.