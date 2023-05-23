https://news.day.az/politics/1566752.html Минобороны Азербайджана опровергло армянский фейк
Минобороны Азербайджана опровергло армянский фейк
Распространенная армянской стороной информация о якобы имевшем место 23 мая обстреле подразделениями азербайджанской армии из разнокалиберного стрелкового оружия подразделений вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района не соответствует действительности, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении минобороны.
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