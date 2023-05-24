Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в области военной медицины

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, делегация во главе с начальником Управления медицинского обеспечения министерства обороны Узбекистана полковником медицинской службы Носиржоном Фозиловым посетила медицинское управление министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, приветствуя гостей, начальник медицинского управления министерства обороны генерал-майор медицинской службы Фирудин Набиев отметил, что рад видеть узбекских гостей в нашей стране. Генерал-майор Ф.Набиев проинформировал делегацию об организации медицинской службы в азербайджанской армии, деятельности военно-медицинского персонала в полевых условиях и экстремальных ситуациях во время Отечественной войны.

На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военной медицины, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем узбекские гости ознакомились с главным клиническим госпиталем, центральной военной поликлиникой, центральной стоматологической поликлиникой, центром санитарно-эпидемиологического надзора, центром судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства обороны, понаблюдали за работой военных врачей.

В завершение были взаимно вручены подарки, сделана памятная фотография.