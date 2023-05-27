Арестованы двое военнослужащих ВС Армении

В рамках уголовного дела, расследуемого Следственным управлением Генеральной прокуратуры, в отношении выступающих в качестве обвиняемых двух военнослужащих ВС Армении - Ховакимяна Арута Юриковича и Газаряна Карена Ашотовича - избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в субботу Day.Az в Генпрокуратуре.

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