https://news.day.az/politics/1568246.html Арестованы двое военнослужащих ВС Армении - Генпрокуратура
Арестованы двое военнослужащих ВС Армении - Генпрокуратура
В рамках уголовного дела, расследуемого Следственным управлением Генеральной прокуратуры, в отношении выступающих в качестве обвиняемых двух военнослужащих ВС Армении - Ховакимяна Арута Юриковича и Газаряна Карена Ашотовича - избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в субботу Day.Az в Генпрокуратуре.
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