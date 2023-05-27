Пакистан продолжит поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана

Пакистан высоко ценит братские отношения с Азербайджаном и продолжит поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном письме Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.

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