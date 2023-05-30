Отношения между Азербайджаном и Турцией получат новый импульс

Отношения между Азербайджаном и Турцией в предстоящий период получат новый импульс.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

Она отметила, что Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции, и эта победа обрадовала весь азербайджанский народ.