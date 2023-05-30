Президенты Азербайджана и Израиля задают новую динамику развития сотрудничества

Автор: Эмин Севдималиев

Встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом стала одной из самых обсуждаемых тем не только в Азербайджане, но и в близлежащих странах. И это не должно вызывать удивление, так как многолетний труд Президента Ильхама Алиева с одной стороны, и высшего руководства Израиля с другой, сблизил наши страны во многих отраслях. Это и приводит к закономерному интересу, так как такие встречи закладывают основу, формирующую динамику отношений в будущем.

Сегодняшний день был очень важным для Азербайджана и Израиля, как с точки зрения будущего политических отношений двух стран, так и с точки зрения трансформаций в регионе. Визит Президент Израиля в Азербайджан подтвердил высокий уровень доверия, который наблюдается между Азербайджаном и Израилем. Несмотря на то, что многие склонны видеть этот визит как политический, в реальности отношение между странами являются нечто большим, чем просто прагматическое совпадение интересов.

Можно говорить сколько угодно об уровне военного сотрудничества, региональных вызовах, совпадению позиций и интересов, которые формируют двухсторонние отношения. И это будет абсолютно правильно, потому что эти элементы, действительно являются важными факторами. Однако важно не концентрироваться только на этих факторах, потому что тогда мы не сможем взглянуть картину полностью и увидеть фундамент, на котором построены отношения между Азербайджаном и Израилем.

Полагаю, что наиболее важный фактор, который позволил Азербайджану и Израилю достичь настолько высокого уровня отношений заключается в том, как стороны видят друг-друга. С точки зрения Азербайджана - Израиль надежный партнер по широкому спектру вопросов, включая политические, экономические и прочие. Ключевое слово "надежный", так как в силу социального контекста, культуры и политического климата надежность является одним из ключевых качеств, которые ценит Азербайджан и азербайджанцы.

С другой стороны, для Израиля, отношения с Азербайджаном являются моделью отношений со страной, в которой доминирующая религия Ислам. Азербайджан чтит традиции и каноны Ислама, но политическая умеренность, присущая Азербайджану, открывает двери к развитию отношений с Израилем. Если рассматривать ситуацию с этой призмы, то становится очевидно почему в Израиль демонстрирует настолько высокий уровень уважения к Азербайджану. К сожалению, история этой страны включает в себя много сложных периодов, лейтмотивом которых являлась политическая напряженность с мусульманскими странами. Если посмотреть на ситуацию под таким углом, то становится очевидно, что и Израиль видит в Азербайджане надежного партнера и дружественную нацию.

Еще один немаловажный фактор заключается в роли еврейской общины, который также был подчеркнут Президентом Ильхамом Алиевым.

"Они боролись плечом к плечу с нами, с представителями всех других этнических групп в Азербайджане, за нашу независимость и за нашу территориальную целостность. Сегодня этот фактор является важным фактором не только для успешного развития Азербайджана, межкультурного мира и дружбы, но и для наших двусторонних отношений", - отметил глава государства.

Значительная роль еврейской общины внесла ощутимый вклад во взаимное восприятие Азербайджаном и Израилем друг-друга как близких стран, способных строить взаимовыгодные отношения. Действительно, траектория развития двусторонних отношений предоставила возможность нашим странам строить отношения основанные на принципах политического либерализма и сотрудничества. В мире современной политике это становится большой редкостью, в силу того, что многие страны воспринимают политический диалог как игру с нулевым исходом, в которой выигрыш одной стороны приводит к обязательным потерям другой.

К примеру, Азербайджан является важным поставщиком энергоресурсов на израильский рынок, в то время как Израиль вносит свой вклад в оборону Азербайджана. Эти два направления сотрудничества давно известны и не являются секретом ни для кого. Но есть и другие перспективные направления.

Во время заявления для прессы Президент Ильхам Алиев отметил, что еще одной важной сферой сотрудничества стала кибербезопасность.

Подчеркнув, что кибербезопасность является важной частью национальной безопасности каждой страны, глава государства отметил: "Определенно, большой опыт израильских компаний в этой области будет полезен для нас. Обучение молодого поколения, образование станут фундаментальным фактором для достижения наших целей и для того, чтобы обезопасить нас от угроз".

Президент Ильхам Алиев сумел выстроить позитивные отношения с Израилем, что, без сомнений, дало положительный эффект, который мы имеем удовольствие наблюдать. Без этих усилий странам было бы сложно достичь сегодняшнего уровня доверия. Как и во всем, в политике также нет предела совершенству, и глава государства нацелен на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Израилем. Он отметил, что несмотря на то, что многое было сделано в различных направлениях, еще многое предстоит сделать. Это дает нам основание ожидать продолжение развития отношений между Израилем и Азербайджаном. Без сомнения, это сделает обе страны сильнее и позволит добиться больших высот в будущем.