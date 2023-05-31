https://news.day.az/politics/1569220.html Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной Азербайджана - ФОТО
Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной Азербайджана - ФОТО
Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, публикацией об этом Президент Израиля поделился в своем аккаунте в Twitter.
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