Автор: Эмин Севдималиев

Сегодня начался визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Молдову. Главу государства ожидает загруженная программа, которая включает в себя двустороннюю повестку, а также вопросы регионального сотрудничества. В рамках визита Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Молдовы Майей Санду, а также с премьер-министром Дорином Речаном. Весьма интенсивный график главы государства не должен удивлять, Азербайджан и Молдова являются партнерскими странами и тем для обсуждения достаточно.

Партнерство между Азербайджаном и Молдовой не является случайностью. Во многих смыслах, настолько высокий уровень отношений является даже закономерностью. Сложности, которые настигли Азербайджан и Молдову очень похожи. В первую очередь, проблема сепаратизма серьезно усложнила траекторию развития и Баку и Кишинева. И если Азербайджан решил свою проблему, и сейчас занят восстановлением освобожденных территорий, то проблема сепаратизма остается для Молдовы весьма актуальной. Для многих стран проблема сепаратных настроений явилась бы серьезным вызовом, который заставил бы сконцентрироваться на внутренней политике. Но в случае Азербайджана и Молдовы, сложности в одном направлении стали катализатором для возникновения возможностей в сфере внешней политики. Азербайджан и Молдову объединяет членство в ряде международных организаций, что и стало основополагающим фактором для сотрудничества. В результате того, что Баку и Кишинев столкнулись с одинаковыми проблемами, имело место высокое понимание важности поддержки позиции друг друга. Благодаря тому, что страны следовали этому пути, стало возможным заложить практический фундамент, на котором выстраивались взаимные доверительные отношения в течении многих лет. Несомненно, Баку и Кишинев по достоинству оценивают взаимопомощь по территориальным вопросам.

Как результат такого подхода к важному для стран вопросу о сепаратизме, Азербайджану и Молдове стало легче добиваться взаимопонимания по другим политическим вопросам. Это привело к созданию межправительственной комиссии в 2004 году, которая была призвана служить продвижению отношений между странами на более высокий уровень. Данная комиссия провела четыре заседания за эти годы и последнее пришлось на 2022 год. Учитывая вышеизложенное, становится ясно почему уровень политических отношений между странами весьма высок и почему сотрудничество в политике трансформировалось в партнерство в других областях.

Прочие сферы сотрудничества

Если говорить о других областях, то особенной сферой кажется сотрудничество по гуманитарным и социальным вопросам. Одним из важных эпизодов, которые мы бы хотели подчеркнуть, являлась отправка значительной партии медицинского оборудования в 2020 году, в самый разгар глобальной пандемии. Согласно предоставленным данным, общая сумма помощи составила около 268 тысяч долларов США. В момент страха, неопределенности и сомнения Баку сделал все возможное чтобы помочь дружественному народу.

Но содействие в гуманитарной сфере не является односторонним. В чрезвычайной ситуации Азербайджан и Молдова совместными усилиями облегчили тяжелую участь беженцев из Украины. С началом сложного периода в истории Украины, эту страну покинуло большое количество людей, которые направились в Молдову. Власти Кишинева сделали все возможное и приняли большое количество украинцев. Учитывая то, что азербайджанцы прекрасно знают насколько тяжело живется беженцам, Азербайджан не смог остаться в стороне и в экстренном порядке направил всю необходимую помощь в Молдову. Общий объем помощи составил около 1 миллиона долларов и превысил 29 тонн.

Эти два эпизода наглядно демонстрируют то, что обе страны готовы в периоды бедствия протянуть руку помощи своим друзьям. Азербайджан и Молдова своими действиями подтвердили, что являются надежными странами в международном сообществе государств.

Экономическое сотрудничество

Если говорить об экономическом сотрудничестве, то конечно, необходимо заметить, что страны должны продолжать работать, чтобы вывести торговлю на более высокие показатели. И эта работа ведется. Мы видим первые результаты, согласно которым объем торговли между странами вырос почти в 4 раза и достиг 24 миллионов долларов. Многие могут сказать, что такой объем торговли не является высоким. Однако, необходимо учитывать важный фактор. Торговля между странами включает в себя предоставление товаров, критически необходимых для функционирования экономики. В первую очередь, если говорить об энергоресурсах, важно помнить о том, что поставки из Азербайджана играют очень важную роль для Молдовы.

С этой точки зрения, несмотря на маленькие объемы торговли, предоставляемые товары очень важны, что также служит сближению и эффективному диалогу между странами.

Вызовы стали возможностями

Вероятно, эта мысль лучше всего может охарактеризовать причины, по которым Баку и Кишинев смогли стать настолько близкими партнерами. К сожалению, обе страны весьма тяжело пережили распад СССР. Переходный период тяжело сказался на наших странах. Но несмотря на политические сложности, которые страны переживали, а также на экономические вызовы, Азербайджан и Молдова смогли использовать потенциал для построения развивающихся отношений.

Невозможно не отметить и партнерство в гуманитарной сфере. И тут страны использовали проблемы, с которыми столкнулись для того, чтобы выйти на следующую ступень партнерства.

Таким образом, двусторонние отношения между Азербайджаном и Молдовой основываются на трех элементах: политическое сотрудничество, содействие в гуманитарной сфере и экономическое партнерство. Это указывает на то, что Баку и Кишинев способны строить отношения, которые основываются как на уважительной позиции к интересам друг друга, так и на способности строить отношения исходя из принципов гуманизма. Второе является очень важным пунктом, особенно учитывая увеличивающийся уровень соперничества в международной политике. Азербайджан и Молдова смогли найти общие точки соприкосновения в прошлом, что позволит двум странам развивать отношения и находить новые сферы для сотрудничества в будущем.