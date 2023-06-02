Азербайджан инициирует дипломатические меры против Ирана

Азербайджан направил ноту Ирану в связи с арестом Фарида Сафарли, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджан.

"Со дня поступления информации о Фариде Сафарли в МИД, то есть с 9 марта, в посольство Ирана в нашей стране была направлена ​​нота с целью выяснения судьбы гражданина и уточнения вопроса со стороны Ирана. После многочисленных обращений с нашей стороны иранская сторона в ответ на нашу ноту сообщила, что Фарид Сафарли арестован и против него возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства.

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