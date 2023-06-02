Заседание рабочей группы в Зангилане рассматривает экологию освобожденных территорий

В Зангилане проходит заседание Рабочей группы по вопросам экологии при Межведомственном центре Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, заседание, которое проходит в селе Агалы Зангиланского района, возглавляет руководитель Рабочей группы по вопросам экологии, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

На очередном заседании Рабочей группы, наряду с текущими вопросами, будут обсуждены вопросы, связанные с биоразнообразием Зангиланского района, управлением твердыми бытовыми отходами на освобожденных от оккупации территориях, об обращении со строительными отходами, образующимися на этих территориях, и их повторном использовании в качестве сырья, вопросы в связи со строительством малых гидроэлектростанций на реке Охчучай (Саифлы, Сарыгышлаг, Зангилан и Джахангирбейли), экологическими мероприятиями на территории Зангиланского и Губадлинского районов, использовании месторождений полезных ископаемых в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.