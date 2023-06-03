Армяне Карабаха проходят через КПП в Лачине

Сегодня распространились кадры прохождения КПП в Лачине армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана, направлявшимися из Ханкенди в Армению.

Как сообщает в субботу Day.Az, на кадрах можно видеть прохождение жителями армянского происхождения азербайджанского КПП.

Следует отметить, что когда Лачинский КПП только открывался, армянские жители Карабаха заявляли, что якобы "больше никогда не смогут пользоваться этой дорогой", однако сегодняшние кадры показывают обратное.