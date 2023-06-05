Омбудсмен Азербайджана посетила армянских диверсантов, нарушивших госграницу

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы омбудсмена по предотвращению пыток (НПГ) продолжают посещать без предварительного уведомления места содержания под стражей.

Об этом Day.Az сообщили в понедельник в Аппарате омбудсмена.

В рамках деятельности Национального превентивного механизма омбудсмена (НПМ) в соответствии с требованиями Факультативного протокола Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, закона Конституции "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", цель очередного посещения состояла в изучении условий содержания и обращения, состояния обеспечения прав задержанных.

Во время посещения были приняты двое военнослужащих вооруженных сил Армении - Ховагимян Арут Юрикович и Казарян Карен Ашотович, задержанные 26 мая текущего года на участке азербайджано - армянской границы, проходящем по территории села Раздара Зангиланского района, в связи с нарушением государственной границы Азербайджанской Республики и совершением иных незаконных действий, и привлеченных по решению суда в качестве обвиняемых.

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