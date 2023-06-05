Марионеточный режим Пашиняна исполняет антироссийские заказы Запада

"На волне так называемой "бархатной революции" в 2018 году Армения стала активно заниматься "демократизацией" в западном ключе. Результаты не заставили себя долго ждать. В армянском парламенте начали выступать трансгендеры, а в системе армянской бюрократии стартовала череда "нетрадиционных" назначений. Так, в рамках "бархатного призыва" свой пост получил представитель гей-лобби, нынешний секретарь армянского совета безопасности Армен Григорян. Этот выпускник "Американского университета Армении" ни дня не работал в силовых структурах. До прихода в совбез он трудился координатором избирательных проектов в "Transparency International". А сейчас чувак со столь мутным прошлым и не менее мутным настоящим всплыл из-за того, что отметился рядом претенциозных высказываний".

Как сообщает Day.Az, об этом пишет российский Телеграм-канал "Кремлевская прачка".



"В частности, Григорян сделал чистосердечное признание в том, что армянские власти продолжают развивать бурную антироссийскую деятельность. На этот раз Ереван, видите ли, отказался от контроля за транспортным сообщением пограничной службой ФСБ России при будущем разблокировании экономических и транспортных связей с Азербайджаном. Как сообщил упомянутый Григорян: "По части разблокирования есть одна важная деталь, которая, думаю, уже понятна для всех вовлеченных партнеров. Полный контроль за границами, контроль за пограничными службами будет осуществлять Армения. То есть, разблокирование в контексте Армении означает, что только Армения будет осуществлять пограничную службу".



Ну, ни для кого не секрет, что армянские спикеры частенько хватают лишнего и замахиваются на вопросы, решение которых явно не зависит от мнения армянской банановой республики. Кто, что, где и когда будет "контролировать" прописано в соответствующих нормативных документах. Открываем пункт 9 заявления Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 2020 года: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". Кажется, формулировка прописана довольно четко. При этом фраза "Контроль за транспортным сообщением осуществляют также продажные армянские политиканы и гомосексуалисты из армянского совбеза" нигде по тексту не встречается. А раз не встречается, то и не надо спекулировать на этой теме.



Во всей этой истории, конечно, сразу видно, откуда ноги растут. Вашингтон пытается выдавить Россию из Закавказья. Марионеточный режим соросенка - Пашиняна принимает в этом процессе посильное участие, беспрекословно выполняя поручения заокеанских кураторов. Отсюда все армянские демарши последнего времени: "шантаж" по теме возможного выхода Армении из ОДКБ, ратификация ущербного Римского статута и прочее. Да уж, мелкотравчатые американские вассалы из Еревана - жалкое зрелище", - отмечает российский Телеграм-канал.