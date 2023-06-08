Новое правительство Турции, большие перспективы и Южный Кавказ

Известно, что Турция прошла важный этап во время 20-летнего президентства Эрдогана. За последнее десятилетие рост глобального влияния Турции связан с ее сильной внутренней и внешней политикой. В этой связи после выборов Реджеп Тайип Эрдоган представил свой новый кабинет министров. Хотя назначение кажется довольно успешным и соответствующим, оно также вызвало некоторые вопросы.

Чтобы прояснить их, Azernews узнал мнение местных экспертов в Турции, передает Day.Az.

"Внутри есть экономические проблемы и трудности. Мы ожидаем, что будут предприняты большие шаги для их решения".

Ирфан Кайя Улгер, профессор Коджаэлийского университета Турции, политический аналитик, сказал эти слова в своих комментариях по этому вопросу. По его мнению, с повторным избранием Реджепа Тайипа Эрдогана президентом Турция собирается войти в новый этап экономического развития.

"Причиной проблемы являются украинская война и трудности, возникшие во время пандемии. В результате мы увидим социал-демократического Эрдогана в новой эпохе Турции. Когда Эрдоган выиграл первые выборы, он проводил либеральную политику. Позже он начал уделять особое внимание исламским принципам в стране. В новую эпоху, я думаю, при правлении президента Эрдогана больше внимания будет уделяться развитию экономики", - сказал Улгер.

Касаясь характера нового назначенного кабинета, эксперт сказал, что он будет способствовать увеличению экономической силы Турции.

"С точки зрения внешней политики, Турция будет увеличивать свое влияние в своей географии, которая является буферной зоной между великими державами. Нет сомнений, что скоро мы будем свидетелями увеличения ее влияния в географических регионах вокруг Турции - (Балканы, Ближний Восток, Южный Кавказ, Центральная Азия, арабский мир).

Я также хотел бы упомянуть важный факт, что Хакан Фидан был назначен министром иностранных дел для регулирования экономической жизни страны, а Ибрагим Калын, бывший пресс-секретарь турецкого президента, был назначен руководителем Национальной разведывательной организации (МИТ). Конечно, нельзя исключать некоторые особые причины", - подчеркнул эксперт.

Военный эксперт Абдулла Агар также прокомментировал назначение бывшего главы Национальной разведывательной организации Хакана Фидана министром иностранных дел.

"Хакан Фидан достиг многих важных достижений в разведывательной дипломатии во время работы в Национальной разведывательной организации Турции. Национальная разведывательная организация и Министерство иностранных дел тесно сотрудничают друг с другом. Я думаю, что обе государственные администрации продвинут некоторые важные вопросы, которые возникли, и предпримут ряд серьезных шагов. И Национальная разведывательная организация, и Министерство иностранных дел являются государственными органами, ориентированными на информацию, анализ и эффективное действие. Оба несут ответственность за вопросы, связанные с внешними отношениями Турции. В этой связи я считаю, что новый министр подходяще выбран для своей новой позиции".

Касаясь роли Турции в разрешении отношений между Азербайджаном и Арменией, военный эксперт отметил, что Турция всегда занимает чувствительную позицию в этом вопросе и готова оказывать поддержку.

"Турция, как всегда, будет продолжать поддерживать Азербайджан. Победа в войне в Карабахе имела большое значение и принесла много положительных результатов. Развитие этих результатов в основном зависит от дипломатии. После войны Министерство иностранных дел взяло на себя всю дипломатическую и политическую ответственность. Я думаю, что вопросы, связанные со всеми проблемами, будут продолжены в рамках совместного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Я могу уверенно сказать, что Турция готова поддерживать Азербайджан до конца по всем вопросам".

Кроме того, профессор Ирфан Кайя Улгер выразил свое мнение о приглашении министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова своему новому турецкому коллеге Хакану Фидану в Азербайджан и встрече, которая состоится между сторонами.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан совершит свой первый визит в Азербайджан. Во время этого визита ожидается обсуждение региональных вопросов, а также вопросов, интересующих обе страны. В настоящее время самой важной проблемой в географическом регионе является подписание мирного соглашения после Второй войны в Карабахе. Мы увидим усилия и инициативы Турции в этом направлении. Кроме того, на встрече будут обсуждаться конфликты и разногласия между Азербайджаном и Ираном, а также возможности совместных действий в этом направлении. Еще одной проблемой является Центральная Азия, а также регион Южного Кавказа. По мере уменьшения влияния России в регионе увеличивается влияние Турции и других держав. Во время визита, я думаю, будут обсуждаться более региональные вопросы, особенно вопрос будущего влияния России в регионе. Потому что на данный момент Россия хочет удержать крепкое влияние на Южном Кавказе. Хотя между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Россией есть трудности, Россия продолжает свою активную политику в регионе. Я думаю, что Турция, также имеющая свои интересы в регионе, попытается предпринять необходимые действия для решения этой проблемы и увеличения своего влияния в регионе", - сказал Улгер.

Итак, эксперты считают, что назначение нового кабинета министров в Турции и особенно назначение Хакана Фидана министром иностранных дел будут способствовать развитию экономики и увеличению геополитического влияния Турции в регионе. Также ожидается, что Турция продолжит поддерживать Азербайджан и будет активно участвовать в решении региональных вопросов, включая подписание мирного соглашения после войны в Карабахе и укрепление своего влияния на Южном Кавказе и в Центральной Азии.