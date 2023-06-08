Генерал-полковник Манилов о важности разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе

Разблокирование транспортных и коммуникационных связей на Южном Кавказе даст возможность всем государствам региона наладить торговые отношения.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ- председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов по итогам 86-го заседания Совета в Баку.

"В этой связи торговля будет налажена, активизируются контакты между людьми", - сказал он.

Отметим, что участники заседания обсудили ситуацию на внешних границах государств-участников СНГ, вопрос организации 87-го заседания Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ и проект его повестки. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам согласно повестке дня мероприятия.