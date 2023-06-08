МИД Азербайджана о следующем раунде переговоров с Арменией

Ведется работа по определению точных дат следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом сказали в МИД Азербайджана в ответ на запрос Day.Az касательно запланированной встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в Вашингтоне.

"Мы надеемся, что эта встреча состоится в ближайшее время. Как правило, существует практика объявления точных дат проведения встречи страной-организатором", - пояснили в МИД Азербайджана.

Отметим, что сегодня армянская сторона распространила информацию о переносе встречи в США якобы по просьбе Азербайджана.

В ходе вчерашнего брифинга первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель не назвал точные даты встречи.

"Я не собираюсь подтверждать или предлагать какую-либо информацию о графике или какие-либо возможные даты. Мы с нетерпением ждем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают добиваться мирного будущего в регионе Южного Кавказа", - сказал он.

Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате. Финальный раунд переговоров состоялся 4 мая.