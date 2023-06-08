Председатель парламента Азербайджана направила письмо Мустафе Шентопу

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо 29-му председателю Великого Национального собрания Турции Мустафе Шентопу.

Как сообщили в четверг Day.Az в Милли Меджлисе, в письме Гафарова отметила успехи, достигнутые парламентом братской страны в период деятельности Шентопа в качестве председателя Великого Национального собрания Турции, и подчеркнула, что в этот период отношения между высшими законодательными органами братских стран еще более развились и достигли качественно нового уровня.

Отметим, что сегодня также состоялся телефонный разговор председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с Мустафой Шентопом. Гафарова еще раз поблагодарила Мустафу Шентопа за вклад в развитие межпарламентских связей в период его деятельности на посту председателя Великого Национального собрания Турции и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.

Мустафа Шентоп в свою очередь выразил благодарность Сахибе Гафаровой за высокую оценку его деятельности в качестве председателя турецкого парламента. Он отметил, что и в последующий период будет прилагать усилия для дальнейшего углубления отношений между двумя братскими странами.