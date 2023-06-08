https://news.day.az/politics/1571756.html В Турции обсудили важность нормализации отношений между Баку и Ереваном
В Турции обсудили важность нормализации отношений между Баку и Ереваном
Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией не только станет основой для установления прочного мира на Кавказе, но и внесет важный вклад в глобальную стабильность.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом было сказано в ходе первого заседания Совета национальной безопасности Турции в новом составе.
Отметим, что сегодня состоялось первое заседание Совета национальной безопасности Турции в новом составе.
В ходе заседания также обсуждались такие вопросы, как территориальная целостность Сирии и безопасное возвращение граждан в свои страны, членство Швеции в НАТО и война в Украине.
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