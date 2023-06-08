В Турции обсудили важность нормализации отношений между Баку и Ереваном

Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией не только станет основой для установления прочного мира на Кавказе, но и внесет важный вклад в глобальную стабильность.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом было сказано в ходе первого заседания Совета национальной безопасности Турции в новом составе.

Отметим, что сегодня состоялось первое заседание Совета национальной безопасности Турции в новом составе.

В ходе заседания также обсуждались такие вопросы, как территориальная целостность Сирии и безопасное возвращение граждан в свои страны, членство Швеции в НАТО и война в Украине.