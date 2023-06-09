Эрдоган совершит визит в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 июня совершит визит в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Сообщается, что в ТРСК Эрдоган встретится с Президентом Эрсином Татаром.

По информации издания, 13 июня турецкий лидер отправится в Азербайджан.