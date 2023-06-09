https://news.day.az/politics/1571909.html Эрдоган совершит визит в Азербайджан – СМИ
Эрдоган совершит визит в Азербайджан – СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 июня совершит визит в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили турецкие СМИ.
Сообщается, что в ТРСК Эрдоган встретится с Президентом Эрсином Татаром.
По информации издания, 13 июня турецкий лидер отправится в Азербайджан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре