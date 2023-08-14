Гейдар Алиев заменил мне отца

Источник: Агентство международной информации Trend

В 2023 году, который распоряжением Президента Азербайджана объявлен "годом Гейдара Алиева", мы продолжаем публикацию уникальных бесед Народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой с родными и близкими, соратниками, сослуживцами общенационального лидера.

На протяжении 15 лет, пока шла работа над многотомником "Гейдар Алиев. Личность и эпоха", Эльмира ханум общалась с огромным кругом людей. Сегодня в ее архиве - около 150 интервью и бесед, которые представляют исключительную ценность для нашей истории. Особенно если учесть тот печальный факт, что большинства этих людей уже нет в живых. И их бесценные воспоминания о Гейдаре Алиеве сохранились только на бумаге.



Публикация материалов, любезно предоставленных нам народным писателем, будет продолжаться весь 2023 год.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Впервые вышел на сцену в 14 лет. В 1960-70-е годы слава о талантливом исполнителе уже распространилась по всему миру. В то время он был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и проходил стажировку во всемирно известном театре "Ла Скала" в Италии. В 31 год ему было присвоено звание народного артиста СССР. В его репертуаре было около 600 произведений.

Эльмира Ахундова. - Муслим Магометович, в вашей книге "Любовь моя - мелодия" меня заинтересовала одна история. Вы пишете о том, что начали создавать эстрадный оркестр. А в Баку готовились к приезду болгарского лидера Тодора Живкова. Это был 1973 год. Гейдар Алиевич пригласил вас вместе с оркестром выступить на концерте. А в результате взял оркестр на бюджет. Как это произошло?

Муслим Магомаев. - У меня давно была мечта создать настоящий эстрадный оркестр. Так случилось, что через какое-то время я смог начать ее осуществлять... В создании нового оркестра мне взялся помочь мой друг, великолепный музыкант, делавший мне аранжировки, Владимир Терлецкий. И вскоре нам удалось создать базу оркестра, куда, скажу без ложной скромности, вошли лучшие джазовые музыканты.

Гейдар Алиевич услышал наш оркестр на отдыхе. Он находился с семьей в Крыму, где гастролировал коллектив. Посетив концерт, он попросил меня "завернуть" с оркестром в Баку, где вскоре ожидали приезда болгарского лидера Тодора Живкова. Мы должны был принять участие в правительственном концерте.

После концерта я спросил у Гейдара Алиевича:

- Понравилось?

- Очень понравилось. Великолепные музыканты. Поздравляю.

Пользуясь моментом, говорю:

- Возможно ли наш оркестр назвать так: Азербайджанский государственный эстрадно-симфонический оркестр?

- Это впечатляет, - соглашается Алиев.

- Только есть "но". Азербайджанцев в оркестре раз, два и обчелся. Остальные - полный интернационал. Как наш родной Баку.

- Ничего, Муслим. Со временем и наши подтянутся. А музыкантам дадим высшие ставки.

Оркестранты обрадовались: оклады - лучше не бывает. Двести шестьдесят-двести семьдесят рублей по тем временам - это полторы, две ставки. Плюс премиальные, командировочные, гонорары за студийные записи... С этим оркестром мы за 15 лет - с 1974 по 1989 годы - объездили весь СССР.

Эльмира Ахундова. - Гейдар Алиев был коммуникабельным человеком? Он очень любил общаться с деятелями культуры, бывал на всех премьерах, концертах, принимал зарубежных деятелей культуры, лично дружил с Никасом Софроновым, Таиром Салаховым, Мстиславом Ростроповичем. Откуда эта тяга? Ему было тесно в партийных рамках?

Муслим Магомаев. - Ему было интересно соприкасаться с этим миром. А как он проводил мои дни рождения! Он прекрасно знал, что мне безразлично - отметим мы мой день рождения или нет. Мне главное, что он рядом со мной, и мы можем с ним пообщаться. Я приезжал каждый год, он обижался, если я не мог приехать. (Речь идет о девяностых годах, после второго прихода Г.Алиева к власти - Э.А.). "Значит, говорит, такого-то числа соберемся". А потом звонит накануне и говорит: "Я соберу деятелей культуры?" Я смеюсь: "Гейдар Алиевич, и вы еще у меня спрашиваете? Я же ваш гость!" - "Нет, но твой же день рождения!" Приезжаем в загородную резиденцию в Загульбу. Пока Гейдар Алиевич к нам не вышел, мы в саду гуляем. Он многих приглашал - известные композиторы, художники, писатели. Ко мне подходят и спрашивают: "Ты не знаешь, зачем президент нас сегодня собрал?" - "Понятия не имею", - отвечаю я. А когда Гейдар Алиевич объявлял, что виновник встречи - Муслим Магомаев и его именины, они на меня укоризненно косились: мол, ах ты такой-сякой, мы у него спрашивали, а он плечами пожимал.

Э.А. - И как проходили эти "посиделки"?

М.М. - Мы смеялись, шутили, истории всякие рассказывали, он спрашивал о делах, решал попутно какие-то проблемы. Для него это было и средством расслабиться, но в то же время он был "при деле", то есть встречался с интеллигенцией. Совмещал, так сказать, приятное с полезным.

У Гейдара Алиевича натура была широкая - истинно восточный размах гостеприимства. До сих пор артисты из бывших наших союзных республик вспоминают, как их принимали в Азербайджане во время проведения декад культуры и искусства: "Уж если и был у нас тогда в стране коммунизм, то алиевский". Приезжали порой по двести-триста человек, и все они были гостями Алиева...

Но Гейдар Алиевич не только принимал гостей, но и сам был их гостем: посещал почти все концерты, спектакли. И не просто посещал, а готовился к встречам с артистами, чтобы за кулисами, в антракте или после выступления разговаривать с ними на их профессиональном языке, на равных.

Э.А. - Гейдар Алиев относился к вам по-особому, выделял среди других ваших коллег. Вы это чувствовали?

М.М - Конечно. Вообще Гейдар Алиевич заменил мне отца. Особенно после смерти дяди он как-то деликатно, ненавязчиво заменил мне родного человека и вообще всех моих ушедших. Он был ко мне очень внимателен. Однажды в Баку он меня спрашивает: "Говорят, что ты много гуляешь, пьешь. Это правда?" Я отвечаю: "Гейдар Алиевич, слово "говорят" мне не нравится, вы бы лучше меня спросили, я бы вам как самому близкому человеку все рассказал. И я знаю, кто эти, которые вам "говорят"". Он заинтересовался: "Неужели знаешь?" Я назвал имя. "Правильно", - засмеялся Гейдар Алиев. "В следующий раз, если у вас ко мне будут какие-то вопросы, вы у меня спрашивайте. Вам могут много чего про меня наговорить, причем 10% будут правдой, а 90% - ложью. А я никогда ничего не скрою и ничего такого я не делаю, чтобы скрывать". - "Договорились". После этого он никогда никого не слушал, и, если какие-то вопросы возникали, мог позвонить и прямо спросить. Он часто говорил: "Ты мне, Муслим, как сын". - "А Тамара кто?" - шутливо интересовался я. "Тамара - сестра!"

Ремарка:

В сентябре 2002 года в Баку праздновали 60-летие Муслима Магомаева. Г.Алиев вспоминал, как радовался, когда Муслима Магомаева приглашали в Москву для выступлений на концертах самого высокого ранга, где слушателями были секретари ЦК КПСС, члены Политбюро. Они требовали непременного участия в этих концертах азербайджанского певца.

"Помню, я участвовал во всех этих торжествах. Тогда руководители Советского Союза сидели вместе и слушали концерты, и я с трепетом ждал, когда появится Муслим. Я обращал внимание на каждую деталь - как бурными аплодисментами встретили его, как он спел. Сидевшие возле меня члены Политбюро поворачивались ко мне, поздравляли. Какое чувство гордости я испытывал!

- Муслим, можно сказать, с юношеских лет получает награды, - говорил Г.Алиев. - Ему было 29 лет, и он получил звание народного артиста Азербайджана. Это был первый случай в истории Азербайджана, это было в 1971 году. В том же году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Через 2 года, в 1973 году, он получил звание народного артиста СССР, тогда ему исполнился 31 год. В Советском Союзе никто в этом возрасте не был удостоен такого высокого звания".

В свою очередь, Муслим старался по-своему продемонстрировать ему свою любовь. В канун 75-летия Алиева он преподнес ему написанный им пейзаж. А спустя некоторое время преподнес ему его портрет. Алиев сказал по этому поводу: "...Портрет для меня очень ценен... во-первых, его написал Муслим, а, во-вторых, я знаю, что он работал над ним не один день. Значит, вложил в него свои чувства".