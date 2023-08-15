Миссия ЕС раскрыла ложь Армении

Миссия ЕС в Ереване опровергла абсурдные заявления армянской стороны по поводу обстрела со стороны Азербайджана наблюдателей Европейского Союза на границе.

Как передает во вторник Day.Az, в публикации представительства ЕС в Армении на странице в X (Twitter) говорится, что ни один патруль мисии не подвергся обстрелу.

"Мы патрулируем вдоль границы Армении и Азербайджана и сообщаем в Брюссель о военных событиях, включая инциденты со стрельбой в нашей зоне ответственности", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее министерство обороны Азербайджана также опровергло заявления армянской стороны о так называемом обстреле.

"Информация, распространенная на армянских информационных ресурсах о том, что якобы 15 августа около 12:20 в районе населенного пункта Юхары Шорча Басаркечарского района был открыт огонь подразделениями азербайджанской армии в направлении наблюдателей Европейского Союза и их автомобиля, не соответствует действительности, а является очередной дезинформацией со стороны Армении.

Азербайджанскую сторону заблаговременно информируют о времени выезда наблюдателей Европейского Союза в направлении условной границы в Армении, о маршруте их движения, координатах их местонахождения в этом районе, а также о марке и номерных знаках их автомобилей. Подразделения азербайджанской армии проинформированны о визитах миссии.

По этой причине возникновение ситуации, о которой утверждает министерство обороны Армении, невозможно ни практически, ни теоретически", - говорится в сообщении ведомства.