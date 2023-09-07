Община Западного Азербайджана ответила на лицемерные обвинения комиссии Тома Лантоса

6 сентября 2023 года в Комиссии по правам человека Тома Лантоса Конгресса США были организованы слушания против Азербайджана, и Луис Окампо, проявивший особое рвение в гонке азербайджанофобии, которая в настоящее время бушует в некоторых западных странах, озвучил ряд обвинений против Азербайджана. Это в очередной раз доказывает лицемерие комиссии Тома Лантоса, ее политизацию с эксплуатированием темы прав человека, а также ее участие во враждебной кампании против Азербайджана, проводимой рядом кругов.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

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