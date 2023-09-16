Власти Армении манипулируют мировой общественностью, это опасная риторика

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ситуации вокруг Карабаха использует Россию в качестве громоотвода для накапливающегося в армянском обществе недовольства в его адрес, риторика властей в Ереване по этой теме опасна.

Как передает Day.Az, такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

"Ему [премьер-министру Армении Николу Пашиняну] нужен громоотвод. Этот громоотвод - в виде России, на которую он хотел направить ту негативную энергию, которая накапливается в армянском обществе в отношении него", - сказал заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.

Как пояснил аналитик, Пашинян, придя к власти в 2018 году, "фактически обнулил переговорный процесс" по Карабаху. "Он проиграл и вынужден был подписать заявление, в котором о переговорах в рамках Минской группы не говорилось ничего", - подчеркнул Новиков.

Опасная риторика

"Мы имеем дело с очень рискованной риторикой", - указал председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. По словам аналитика, она "основана на попытке манипулировать мировой общественностью".

Он добавил, что элита Армении имеет "колоссальные международные связи и пытается найти крайне противоречивый баланс между взаимоисключающими политическими силами, чтобы защитить свои собственные интересы". "Это говорит о том, что единой линии там нет", - отметил Быстрицкий. Он выразил уверенность, что "эта двусмысленная риторика" значительно отличается от реальной политики, которую Ереван планирует проводить на данном направлении.

В то же время эксперт подчеркнул, что нельзя исключать негативное влияние соответствующих заявлений на ситуацию с карабахским урегулированием. "Опасное легкомыслие в армянской риторике, к сожалению, может действительно спровоцировать опасные и существенные изменения в жизни республики и для ситуации непосредственно на земле", - заключил аналитик.