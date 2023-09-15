МИД Азербайджана критикует слова помощника Блинкена в Сенате США

МИД Азербайджана ответил на претензии помощника госсекретаря США, сообщает в пятницу Day.Az.

"В первую очередь, известно, что инициатором и организатором упомянутых исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким слушаний стал проармянский сенатор Роберт Менендес, отличающийся традиционной враждебной позицией по отношению к нашей стране. В то время, когда против указанного сенатора существуют обвинения в коррупции и ведется расследование, тот факт, что это лицо все еще занимается деятельностью против Азербайджана, основываясь на ложных утверждениях радикальных представителей армянской диаспоры, в очередной раз доказывает, что правила политической этики для указанного лица являются чуждым понятием", - говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с антиазербайджанским заявлением, озвученным на слушаниях исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

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