Азербайджанская армия в Гедабеке под обстрелом армян

16 сентября примерно в 19:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Эйривенг Гедабейского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении.