https://news.day.az/politics/1598529.html Азербайджанская армия в Гедабеке под обстрелом армян
Азербайджанская армия в Гедабеке под обстрелом армян
16 сентября примерно в 19:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Эйривенг Гедабейского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В министерстве сообщили, что подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении.
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