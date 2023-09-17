Сколько в Азербайджане пропавших без вести?

В Азербайджане числятся пропавшими без вести до 3900 человек, есть сообщения о том, что 872 человека взяты в заложники. 6 человек - участники Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заведующий сектором управления внешней политики администрации Президента Хабиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести лиц в Азербайджане.

Он отметил, что пропавших без вести подвергали пыткам и убивали.

По его словам, на освобожденных территориях обнаружено 10 массовых захоронений. Опознано 15 останков, найденных в братских могилах.