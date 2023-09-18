Установлены личности еще 10 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время Первой карабахской войны

Недавно были найдены останки еще 10 граждан Азербайджана (9 военных, 1 гражданское лицо), пропавших без вести во время Первой карабахской войны, и были установлены их личности.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, генерал-полковник Али Нагиев.

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