Неспособность достижения мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией - провал международного сообщества.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэвид Меркель в своем выступлении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

"Я путешествую по Азербайджану более 25 лет и с самого начала был осведомлен о резне в феврале 1992 года в Ходжалы. Это не только часть истории Азербайджана, но также личная история каждого пострадавшего. Все те люди, которые потеряли своих близких, заслуживают знать, что с ними случилось", - заметил Меркель.

Он также отметил, что нельзя игнорировать существование трагедии, которая произошла во время I Карабахской войны и трагедию двухлетней давности.

"Я считаю правильным, как для семей, которые так сильно пострадали, так и для страны, выяснить, что случилось с теми людьми, которые пропали без вести", - сказал он.

Он добавил, что мировое сообщество потерпело неудачу в том, что мирное урегулирование не было достигнуто, и выразил надежду, что оно сможет состояться в ближайшее время.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проводится международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.