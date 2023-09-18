Сколько останков найдено на освобожденных от оккупации территориях?

Азербайджанской стороне из 3890 пропавших без вести лиц Арменией были переданы останки 120 человек.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал заместитель генерального прокурора, военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев во время выступления на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

Велиев подчеркнул, что вопрос, связанный с выяснением судьбы пропавших без вести лиц, всегда находится в центре внимания главы азербайджанского государства.

"После 44-дневной войны в результате совместной деятельности Службы госбезопасности, Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан и Военной прокуратуры были возбуждены многочисленные уголовные дела по фактам захвата в пленные и заложники, пыток", - отметил он.

Велиев добавил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены останки 508 человек.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проходит международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.