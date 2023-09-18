https://news.day.az/politics/1598900.html Агентство по разминированию отчиталось о результатах работы за неделю
Агентство по разминированию отчиталось о результатах работы за неделю
Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили в понедельник Day.Az в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 11 по 17 сентября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Лачине, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, обнаружены и обезврежены 11 противопехотных, 8 противотанковых мин и 34 неразорвавшихся боеприпаса.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов за этот период очищена территория площадью 195,7 га.
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