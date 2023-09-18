Представители Шанхайской организации сотрудничества посетили Фонд Гейдара Алиева

Посетившая Баку делегация Китайского комитета Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) по добрососедству, дружбе и сотрудничеству посетила Фонд Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Day.Az, заместитель председателя Китайского Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли рассказала о существующем сотрудничестве между учреждениями и реализуемых проектах.

На встрече было отмечено, что контакты между Фондом Гейдара Алиева, возглавляемым Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и Шанхайской организацией сотрудничества, а также Китайской Народной Ассоциацией дружбы с зарубежными странами способствовали расширению отношений между двумя странами.

Цуй Ли отметила, что в будущем они с Фондом Гейдара Алиева заинтересованы в реализации последовательных проектов в сфере молодежи, здравоохранения и культуры.

Гостья выразила удовлетворение своим визитом в Азербайджан и отметила, что знакомство с Центром Гейдара Алиева произвело на нее большое впечатление.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил значимость, которую Фонд придает связям с Китайской Народной Республикой, в том числе сотрудничеству с ШОС и Китайской Народной Ассоциацией дружбы с зарубежными странами.

Было рассмотрено участие Фонда Гейдара Алиева в совместных молодежных проектах общественного объединения "Региональное развитие", а также возможность организации выставок в области китайской культуры и искусства в Центре Гейдара Алиева.