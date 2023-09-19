https://news.day.az/politics/1599264.html В районах проведения антитеррористических мероприятий армянским гражданским лицам раздаются информационные листовки - ФОТО
В районах проведения антитеррористических мероприятий армянским гражданским лицам раздаются информационные листовки - ФОТО
В районах проведения антитеррористических мероприятий армянским гражданским лицам раздаются информационные листовки, сообщает во вторник Day.Az.
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