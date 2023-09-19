https://news.day.az/politics/1599285.html Основные военные цели нейтрализованы - Хикмет Гаджиев
Основные военные цели нейтрализованы - Хикмет Гаджиев
Достижение основных целей антитеррористических мероприятий находится на завершающей стадии. Основные военные цели, которые мы поставили перед собой, нейтрализованы.
Об этом TRT Haber сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.
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