Основные военные цели нейтрализованы

Достижение основных целей антитеррористических мероприятий находится на завершающей стадии. Основные военные цели, которые мы поставили перед собой, нейтрализованы.

Об этом TRT Haber сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

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