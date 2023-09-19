https://news.day.az/politics/1599356.html Минобороны Азербайджана призывает подразделения ВС Армении в Карабахе сложить оружие и сдаться
"В этом случае антитеррористические мероприятия будут приостановлены.
Минобороны Азербайджана призывает подразделения ВС Армении в Карабахе сложить оружие и сдаться
Минобороны Азербайджана в очередной раз призывает подразделения ВС Армении в Карабахе сложить оружие и сдаться, передает Day.Az со ссылкой на ведомство.
"В этом случае антитеррористические мероприятия будут приостановлены.
Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и создаем для них все условия для выполнения своих обязанностей",- говорится в сообщении минобороны.
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