Минобороны Азербайджана призывает подразделения ВС Армении в Карабахе сложить оружие и сдаться

Минобороны Азербайджана в очередной раз призывает подразделения ВС Армении в Карабахе сложить оружие и сдаться, передает Day.Az со ссылкой на ведомство.

"В этом случае антитеррористические мероприятия будут приостановлены.

Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и создаем для них все условия для выполнения своих обязанностей",- говорится в сообщении минобороны.