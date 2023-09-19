https://news.day.az/politics/1599377.html Новые кадры ликвидации техники ВС Армении - ВИДЕО
Новые кадры ликвидации техники ВС Армении - ВИДЕО
Представлены очередные кадры ликвидации техники незаконных армянских вооруженных формирований, которая была уничтожена в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана.
Day.Az представляет данные видеокадры:
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