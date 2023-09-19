Новые кадры ликвидации техники ВС Армении

Представлены очередные кадры ликвидации техники незаконных армянских вооруженных формирований, которая была уничтожена в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана.

Day.Az представляет данные видеокадры: