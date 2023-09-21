https://news.day.az/politics/1599929.html Обнародованы данные о расходах на оборону и безопасность в Азербайджане в 2024 году
Обнародованы данные о расходах на оборону и безопасность в Азербайджане в 2024 году
В следующем году расходы на оборону и безопасность в Азербайджане составят 3 млрд манатов.
Об этом Day.Az сообщили в четверг в министерстве финансов.
"Для дальнейшего укрепления обороноспособности и национальной безопасности страны, модернизации материально-технического снабжения армии в государственном бюджете на 2024 год предусмотрено создание финансового обеспечения в размере 3 млрд манатов", - говорится в сообщении министерства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре