Обнародованы данные о расходах на оборону и безопасность в Азербайджане в 2024 году

В следующем году расходы на оборону и безопасность в Азербайджане составят 3 млрд манатов.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в министерстве финансов.

"Для дальнейшего укрепления обороноспособности и национальной безопасности страны, модернизации материально-технического снабжения армии в государственном бюджете на 2024 год предусмотрено создание финансового обеспечения в размере 3 млрд манатов", - говорится в сообщении министерства.