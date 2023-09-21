https://news.day.az/politics/1599968.html Рамин Мамедов представил планы по реинтеграции армянских жителей Карабаха
Рамин Мамедов представил планы по реинтеграции армянских жителей Карабаха
Ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики Рамин Мамедов представил планы по реинтеграции армянских жителей Карабаха.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении Администрации Президента Азербайджана по итогам сегодняшней встречи в Евлахе.
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