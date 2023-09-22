Пашинян встретился с Клааром

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар обсудили ситуацию в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и сотрудничество между Арменией и Евросоюзом.