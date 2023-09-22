https://news.day.az/politics/1600319.html Пашинян встретился с Клааром
Пашинян встретился с Клааром
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар обсудили ситуацию в Карабахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и сотрудничество между Арменией и Евросоюзом.
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