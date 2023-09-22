Петер Сийярто рассказал о подробностях заявления ЕС по Карабаху

Венгрия и несколько других стран высказали замечания и предложения по совместному заявлению ЕС по Карабаху, но стороны не достигли по нему согласия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

"Вчера было распространено несколько фейковых новостей по заявлению Евросоюза по ситуации в Карабахе. Правда заключается в том, что Венгрия и несколько других государств-участников высказали замечания и предложения по совместному заявлению, но никакого согласия достигнуто не было, поэтому верховный представитель ЕС опубликовал заявление от своего имени", - отметил Сийярто.

Он также добавил, что "односторонние заявления здесь не помогут, однако ООН дает отличную возможность обсудить все лично".