Джейхун Байрамов встретился с Сергеем Лавровым в ООН

22 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов выразил глубочайшие соболезнования Российской Федерации и семьям членов российского миротворческого контингента, погибших в ходе антитеррористических мероприятий, реализуемых в Карабахском регионе Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал другую сторону об антитеррористических мерах, принимаемых Азербайджаном против незаконных армянских вооруженных формирований, которые продолжают существовать в Карабахском регионе вопреки международному праву и Трехстороннему заявлению, подписанному между лидерами Азербайджана, России и Армении, 10 ноября 2020 г.

Было отмечено, что Азербайджан делает шаги по развитию диалога с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам текущей повестки сотрудничества между двумя странами.