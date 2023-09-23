Джейхун Байрамов провел встречу с замгенсеком ООН

22 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках общих обсуждений 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, передает Day.Az.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития текущей повестки дня сотрудничества с ООН, в том числе по вопросам партнерства в сфере гуманитарной помощи и содействия развитию.

Особо была оценена роль Азербайджана как страны-донора. Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан ведет тесный диалог и активное сотрудничество с учреждениями ООН по различным инициативам.

На встрече обсуждались гуманитарные вопросы, связанные с оккупацией Арменией территорий Азербайджана на протяжении почти 30 лет, постоянными провокациями Армении и ее марионеточного режима в Карабахском регионе Азербайджана.

В ходе встречи было подчеркнуто, что в Карабахском регионе Азербайджана действует Международный Комитет Красного Креста и Азербайджан поддерживает его деятельность. В последние дни также была расширена помощь армянским жителям Карабаха по линии МККК.