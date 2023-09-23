Армянские претензии к Грузии нарастают

Принято считать, что из соседей у армян проблемы только с Турцией и Азербайджаном. Такая видимость создается для того, чтобы завуалировать территориальные претензии Армении к двум нашим странам некими "историческими" причинами в виде "геноцида армян" и прочих фальшивок. Это позволяет убрать на задний план другую проблему - армянские претензии к Грузии. Казалось бы, какие могут быть проблемы у "островка христианства" в мусульманском океане с христианской Грузией? А все те же - территориальные аппетиты армянства.

На фоне развязанной Арменией войны за азербайджанские территории подковерная возня армянских националистов в Грузии и против Грузии оставалась незаметной постороннему глазу. Тем не менее, она шла с начала прошлого века, с тех пор, как на карте региона появилось образование под названием Армения. Армяне пытались расширить ареал обитания за счет так же и грузинских земель, но, к счастью для Грузии, в этом у дашнаков помощников не нашлось. В отличие от ситуации с Азербайджаном. С обретением независимости Армения вновь вернулась к прежней повестке и, оккупировав территории Азербайджана, принялась постепенно наращивать претензии и к Грузии. Сегодня эта возня все более бросается в глаза.

Известно, что Армения требует у грузин "вернуть" армянам более 400 церквей. Как на территории Грузии могло оказаться столько армянских церквей - загадка. Армянская церковь требует не только сами здания храмов, но и прилегающие к ним территории. И эти требования озвучиваются не на каком-то клерикальном уровне, а на государственном. Несколько лет назад чуть не разгорелся скандал, когда о якобы армянских церквях заговорил Серж Саргсян.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с видео, в котором приводятся исторические факты и документы, раскрывающие взгляд армянства на грузинские земли: