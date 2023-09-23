В Баку состоялась встреча с польской делегацией

Делегация Военно-технического университета и Университета военных исследований Республики Польша находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в субботу в минобороны Азербайджана, согласно плану двустороннего сотрудничества, на встрече с польской делегацией, состоявшейся в Национальном университете обороны, был представлен подробный брифинг о системе военного образования в Азербайджане.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Польшей развиваются по восходящей линии, обсуждены перспективы развития сотрудничества в области военного образования, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.