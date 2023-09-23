https://news.day.az/politics/1600597.html В Баку состоялась встреча с польской делегацией - ФОТО
В Баку состоялась встреча с польской делегацией - ФОТО
Делегация Военно-технического университета и Университета военных исследований Республики Польша находится с визитом в Азербайджане.
Как сообщили Day.Az в субботу в минобороны Азербайджана, согласно плану двустороннего сотрудничества, на встрече с польской делегацией, состоявшейся в Национальном университете обороны, был представлен подробный брифинг о системе военного образования в Азербайджане.
На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Польшей развиваются по восходящей линии, обсуждены перспективы развития сотрудничества в области военного образования, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
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