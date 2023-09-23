Все силы мобилизованы на обеспечение гуманитарных нужд армянских жителей Карабаха

Все силы мобилизованы на обеспечение гуманитарных нужд армянских жителей Карабаха.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказа глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе общих дебатов в рамках 78-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

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