Руководящий состав Министерства обороны посетил Военный госпиталь

24 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя. Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Руководящий состав Министерства обороны встретился с военнослужащими, получившими ранения во время проведения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, и поинтересовался состоянием их здоровья и нуждами.

Министру обороны было доложено, что для лечения раненых военнослужащих весь медицинский персонал госпиталя работает с высоким профессионализмом.

Затем министр навестил военнослужащих, проходящих лечение в палатах, поинтересовался состоянием их здоровья и процессом реабилитации, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны подчеркнул, что значительные военные успехи, достигнутые нашими военнослужащими в короткие сроки по всем направлениям при проведении антитеррористических мероприятий в условиях сложного рельефа местности, проявленный ими героизм, мужество и профессионализм высоко оценены Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

В заключение министр дал соответствующие поручения по организации еще более качественного обслуживания раненых военнослужащих.