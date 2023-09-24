Страх потери власти: Никол Пашинян опровергает самого себя

Автор: Акпер Гасанов

Любые заявления, которые делает сейчас и будет делать в ближайшие дни премьер-министр Армении Никол Пашинян, связаны с его попыткой удержать власть. Давление на него идет нешуточное. Давят, в первую очередь, Россия и пророссийские силы в Армении. Последние жаждут вернуться к власти и избежать наказания за прежние года разграбления РА, попутно получив право на ее грабеж в будущем. А Россия мечтает через них удерживать влияние на РА.

Если бы Россия дала Пашиняну гарантии сохранения им власти, то он бы избегал антироссийской риторики. Но, что совершенно очевидно, такой гарантии РФ Пашиняну не дала. И вот он старается сохранить власть, противостоять планам РФ и пророссийских сил в надежде на классическое "Запад нам поможет". Как оно получится в итоге, покажет время. А пока я констатирую лишь то, что речи Никола Воваевича призваны помочь ему избежать свержения.

И вот сегодня он сделал обращение к согражданам. Дело в том, что сегодня в 18:00 по местному времени в Ереване ожидается акция протеста против правительства. Эти акции протеста имели место и ранее, в последние дни. Их Пашинян разгонял жестко. Сразу замечу, что прояви азербайджанская полиция такую же жесткость, арестуй и она лидеров оппозиции, разного рода политики и правозащитные организации на Западе подняли бы вой.

Но в том-то и дело, что Пашиняну еще придется применить силу. Давление России и пророссийских, реваншистских сил на него усиливается. Вот он и пытается сыграть на настроениях масс, делая новые заявления, смысл которых сводится к попыткам снять с себя самого всю вину за провальную, провокационную политику. И ясное дело, что он во всем обвиняет Азербайджан, а потом и Россию.

Да, в армянском обществе резко возросли антироссийские настроения. Но произошло это именно потому, что руководство РА "из всех утюгов" кричит про вину РФ в том, что Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, а потом провел ряд успешных военных операций на своей земле, включая последние антитеррористические мепроприятия, которые завершились капитуляцией карабахской хунты.

"Нападения, предпринятые Азербайджаном против Армении, приводят к очевидному выводу, что системы внешней безопасности, в которых мы представлены, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении. Это было видно и во время 44-дневной войны, и во время событий мая и ноября 2021 года, и в сентябре 2022 года. Этот список можно продолжить", - заявил Н.Пашинян.

Он и продолжил. Перечисляя все то, что Азербайджан вынужден был осуществить на своей земле. "Запугивания армянского населения Нагорного Карабаха, незаконное блокирование Лачинского коридора, "нападение" Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября поднимают серьезные вопросы также относительно целей и мотивов деятельности российских миротворческих войск в Нагорном Карабахе", - утверждает Пашинян.

Лжет? Конечно. Азербайджан имеет полное право устанавливать ППП "Лачин" на своей территории. А блокированием поставок гуманитарных грузов армянскому населению Карабахского региона нашей страны занималась именно карабахская хунта. Это она создавала искусственный дефицит товаров, пытаясь продать миру миф о "голоде". Это она препятствовала ввозу азербайджанской гуманитарной помощи по Агдамской дороге.

Азербайджан же провел блестящие антитеррористические мероприятия, доказав лживость утверждений официального Еревана о том, что в Карабахском регионе нет армянских вооруженных сил. Достаточно посмотреть на то количество оружия, которое уже было сдано сепаратистами, а также вспомнить о том, что было уничтожено в ходе антитеррористических мер, чтобы поняли примитивность и нелепость утверждений Пашиняна.

Но особо аморален и лжив его постулат о том, что Азербайджан напал... сам на себя. Да, именно это он и утверждает. Боевые действия велись на территории Азербайджана. И Пашинян ранее уже не раз заявлял о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион. Но, как видим, сейчас он противоречит самому себе. Вынужденно противоречит, дабы удержать власть.

Нам его мотивы понятны. И в Баку давно уже перестали обращать внимание на ту чушь, что звучит из Еревана. Мы реализуем свою повестку.

И Армении приходится с ней считаться. Правительство Армении уже сообщило, что изъявившие желание покинуть Карабахский экономический регион Азербайджана будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев. Азербайджан не возражает. Ибо наша страна давно и неоднократно предлагала им всем выбор - принять гражданство Азербайджана и жить по нашим законам или уехать в РА, паспорта которой они носят. Так что, неважно, что сейчас говорит Пашинян. Важно, что он вынужден соглашаться на требования Азербайджана. Тоже самое вынужден будет делать и любой новый руководитель РА. Какие бы он громкие заявления не озвучивал, как бы не пытался отрицать новую реальность.