Привычные ложь и подлость от Human Rights Watch

Автор: Акпер Гасанов

Это было ожидаемо. Разного рода правозащитные организации хором и сольно пытаются напомнить о себе, сотрясая воздух далекими от реальности, но укладывающимися в логику "управляемого хаоса" заявлениями. Традиционно громче всех пытается выкрикнуть организация под названием Human Rights Watch, которая была основана в 1978 году Робертом Бернштейном и Арье Найером как частная американская неправительственная организация.

На сайте данной организации написано, что она освещает нарушения прав человека во всех уголках мира. При этом, мы никогда не видели, чтобы она поднимала вопрос попранных прав азербайджанцев, некогда проживавших в Армении, изгнанных оттуда под самый корень, что называется в ноль. Община Западного Азербайджана регулярно напоминает о преступлениях Армении, но ни разу Human Rights Watch не ответила на их справедливые обвинения, не призвала официальный Ереван содействовать возвращению почти трехсот тысяч азербайджанцев в родные дома.

При этом, защитой карабахских армян они ринулись заниматься со скоростью Усейна Болта. "Тысячи мирных жителей в Нагорном Карабахе испытывают острейшие гуманитарные потребности после "военной операции" Азербайджана по восстановлению контроля над регионом", сообщила сегодня Human Rights Watch. Как видим, данная организация "забыла" напомнить ряд очень существенных фактов.

Первый из них состоит в том, что нет никакого "Нагорного Карабаха", а есть Карабахский регион Азербайджана. Второй факт состоит в том, что премьер-министр РА Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион, что напрочь лишило кого-бы то ни было права осуждать нашу страну за борьбу с незаконными вооруженными формированиями, находящимися на ее территории.

И совершенно прав был помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, который написал в соцсети Х, что всего за 3 дня процесса разоружения в Карабахе выяснилось, что Карабахский регион Азербайджана превратился в самую милитаризованную зону в мире и пороховую бочку региона по количеству военных складов и накопленного за годы оккупации оружия и боеприпасов.

Его слова подтверждаются видео и фото, на которых видны огромные склады оружия, имевшегося у армянских незаконных вооруженных формирований, которые Армения обязана была разоружить еще в середине 90-ых годов прошлого века, согласно резолюциям ООН. Армения проигнорировала свои обязательства, она готовилась к реваншу и после своего поражения в 44-дневной войне. Но об этом Human Rights Watch ничего не написала.

Она не упомянула и о том, что армяне проживали и проживают до сих пор в Карабахском регионе Азербайджана незаконно. У них нет азербайджанских документов, а есть паспорта Армении, России, иных стран мира. При этом, проявляя терпение и доказывая свое истинное стремление к миру Азербайджан предоставлял и предоставляет им возможность выбора- принять наше гражданство или спокойно выехать в Армению.

Human Rights Watch ничего не написала о том, что это карабахские армяне, по приказу своих кукловодов, отказывались принимать гуманитарную помощь из Азербайджана, пришедшую по Агдамской дороге. Они кричали о том, что "лучше умрут, но не будут есть хлеб турка". И чем все кончилось? Азербайджан поставил карабахским армянам нефтепродукты, дизель. Азербайджан привез в Карабахский регион десятки тонн продовольствия.

Но и этого в упор "не видит" Human Rights Watch. Там сосредоточены на выполнении очередного заказа по подбрасыванию поленьев в тлеющий, гаснущий костер конфликта. И это уже не правозащитная деятельность. Это провокация, ценой которой могут быть новые смерти. Которые для Human Rights Watch всего лишь статистика, всего лишь повод для отчета и вмешательства.

Я неспроста упомянул в начале статьи о том, кем и когда она была создана. Так вот 19 октября 2009 года почётный председатель данной организации Роберт Бернштейн, основавший эту организацию и руководивший ею на протяжении 20 лет, выступил с публичной критикой в ее адрес за неправильный, избирательный подход в оценке конфликтов.

Кроме того, в мае 2014 года более 100 учёных, включая двух лауреатов Нобелевской премии, Адольфо Переса Эскивеля и Мейрид Корриган, и бывшего помощника генерального секретаря ООН Ганса Кристофа фон Шпонека, написали в Human Rights Watch письмо, в котором поставили под вопрос независимость организации от американских властей.

Ровно о том, же, об ангажированности, готовности выполнять политические заказы своих кураторов, не раз говорили в Азербайджане, анализируя деятельность данной организации. И сейчас она вновь доказала свою правоту. Ибо нет существенной разницы между тем, что они распространяют и тем, что озвучивал, например, обвиненный в коррупции, давний друг армянского лобби США, сенатор Роберт Менендес.