Хроника Победы: Армяне в бессилии атакуют мирное население

В ходе ночных боев подразделения Азербайджанской армии нанесли сокрушительные артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Армении, дислоцированных на оккупированных территориях.

Военные колонны противника, передвигающиеся в различных направлениях, были уничтожены нашими подразделениями. Уничтожены также средства противовоздушной обороны и реактивная система залпового огня противника.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеоизображение уничтожения артиллерийских установок армянской армии.

С утра 27 сентября по 21.30 30 сентября противник понес существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, потери в сумме за этот период составили:

-до 200 танков и другой бронетехники;

-228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;

-30 средств ПВО;

-6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

-5 складов боеприпасов;

-более 110 автомобильной техники;

-1 зенитно-ракетный комплекс С-300.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, в результате масштабного артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами противника на данный момент в общей сложности 55 мирных жителей были госпитализированы с различными телесными повреждениями, 19 человек погибли. Вооруженные силы Армении продолжили наносить тяжелые удары по густонаселенным районам - районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры - больницам, медицинским центрам, школьным зданиям, детским садам, административным зданиям и пунктам хозяйственного назначения.

В результате обстрела захватчиками гражданских объектов были нанесены значительные повреждения 169 домам и 40 гражданским объектам, в состояние непригодности пришло множество принадлежащих мирным жителям транспортных средств, уничтожено большое количество мелкого и крупного рогатого скота.

В результате интенсивного обстрела домов в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района вооруженными силами Армении многочисленные дома были серьезно повреждены. 1 октября около 09.00 от осколков снаряда, упавшего на автовокзал города Тертер, погиб Гасанов Забиль Мухаммед оглу, 1982 года рождения, автовокзалу был нанесен серьезный ущерб.

Министерство обороны опровергло ложь армянской стороны о якобы обстреле Азербайджанской армией мирного населения населенных пунктов Гадрут и Ходжавенд. "Мы еще раз заявляем, что, в отличие от армянской армии, Азербайджанская армия наносит удары только по военным объектам, а не по гражданскому населению. Наши подразделения нанесли огневые удары по штабу 18-й мотострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении, расположенному в оккупированном противником населенном пункте Гадрут, инфраструктуре находящегося в ее подчинении 1-го мотострелкового полка и штабу 3-го мотострелкового полка в Ходжавенде", - говорится в заявлении.

1 октября враг подверг артиллерийскому обстрелу Горадиз. В результате несколько домов, магазинов одежды и стройматериалов, столовая, швейный цех получили повреждения.

В результате интенсивного артиллерийского обстрела противником густонаселенных районов Азербайджана 1 октября 2020 года, около 13 часов от осколков снаряда, упавшего во двор дома, находящегося в селе Гаджымамедли Агдамского района, погибли проживающие там житель села Мамедов Муршуд Рашид оглу, 1966-го года рождения, и его сын Самир Мамедов, 1996-го года рождения, зданию дома был нанесен значительный ущерб. В ночь на 1 октября во время артобстрела с армянской стороны, был разрушен дом Мазахира Исмайлова в селе Гюль Бахарлы, нанесен ущерб дому Рашида Велиева, подсобному помещению и зданию школы.

В связи с атакой Армении на мирное население помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев выступил с заявлением, в котором в частности говорится: "Эти деяния показывают, что Армения является далекой от цивилизованных ценностей страной, которая в очередной раз совершает агрессивные нападения на гражданское население и малолетних детей. Брать на прицел или осознанно убивать гражданское население в условиях военных операций является военным преступлением. Армянское государство и политическое руководство Армении несут за это ответственность. Мы предупреждаем армянскую сторону, что в случае, если атаки на Азербайджан с территории Армении не прекратятся, против осуществляющих обстрел легитимных военных целей будут предприняты адекватные меры".